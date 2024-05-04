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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عالم جليل .. أحمد موسى: مودة ومحبة تجمع أبوالعينين وحسام موافي |فيديو

صدى البلد

علّق الإعلامي أحمد موسى، على كل ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة خاصة بالدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك مودة ومحبة تجمع أبو العينين والدكتور حسام موافي".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بعض الناس انتزع من قلوبهم الإنسانية وتركوا فرحة العالم الجليل حسام موافي بفرح ابنته ويتحدثون عن لقطة أجتزأت من سياقها".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "حسام موافي عالم جليل ومش محتاج حد يتكلم عليه ويدافع عنه".

 

وأكمل الإعلامي احمد موسى: "عدد كبير من الشخصيات العامة كانوا حاضرين حفل زفاف ابنة الدكتور حسام موافي وكان أبو العينين شاهدًا على عقد القران".

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