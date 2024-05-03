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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انتوا مش عارفين قيمته | بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي

الاعلامى مصطفى بكرى
الاعلامى مصطفى بكرى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور حسام موافي أحد رواد طب الباطنة في مصر، والذي يقدم برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، مشيرا إلى أنه احتفى بزواج ابنته خلال الأيام الماضية بحضور بعض الرموز.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الدكتور حسام موافي قبَّل، بشكل عفوي، يد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال عقد القران كما يقبل أيادي الكثيرين من المرضى، ما عرضه لحملة شرسة على التواصل الاجتماعي.

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مصطفى بكري لـ حسام موافي:  تصرفك كان عفويا 

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن الدكتور حسام موافي يتحدث في خطب بالعلم والدين ويحتضن البشر، وأقول له لا تيأس ولا تحزن، فهذا زمن ممن لا يعرفون القيم في اللجان الإلكترونية ولا يعرفون عن قامات من يخوضون في سيرتهم.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري قائلا: أعرف حالات كثيرة كان يرفض «موافي» أخذ ثمن الكشف منها، وهناك البعض أكد أنه قبّل رءوسهم دون أن يعرفهم، فنحن نفخر بك في كل الأماكن، والبسطاء يفخرون بك، وأنت قيمة نعتز بها.

ووجه مصطفى بكري رسالة للدكتور موافي قائلا: تصرفك كان عفويا وهذا تقدير واحترام وطيبة قلب، وكل التحية للدكتور حسام موافي الذي نفخر به طبيبا خلوقا، يجمع عليه الكثيرون على أنه من أهم الأطباء في مصر والعالم.

 

الإعلامي مصطفى بكري التواصل الاجتماعي الدكتور حسام موافي النائب محمد أبو العينين أبو العينين وكيل مجلس النواب

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