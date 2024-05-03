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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موافى: الإمساك ينتج عادة من هبوط حاد في الغدة الدرقية

حسام موافى
حسام موافى

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الإمساك ينتج عادة من هبوط حاد في الغدرة الدرقية.

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن مريض السكر عادة ما يعاني من الإمساك أو الإسهال، موضحًا أن من مضاعفات مرض السكر التهاب أطراف الأعصاب.

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك أعصاب ذاتية تعمل على زيادة أو قلة حركة الأمعاء، مشيرًا إلى أن التهاب أطراف الأعصاب قد يصيب الأعصاب الذاتية، وهذا الأمر قد يتسبب في حدوث إسهال أو إمساك حسب تأثر الأعصاب.

الإمساك عرض

وتابع: «الإمساك ليس مرض وهو عبارة عن عرض، وفي حالة عدم وجود مرض السكر أو الإصابة بالغدة الدرقية يجب إجراء فحص بالمنظار لمعرفة أسباب الإسهال». 

أطراف الأعصاب الامساك الأمعاء الدكتور حسام موافي الغدة الدرقية حسام موافي حركة الامعاء

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