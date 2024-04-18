حسام موافي: السكر ليس خطيرا ويحمي صاحبه من بعض الأمراض |فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن مرض السكر ليس خطيرا، و يمكن أن يكون صديق المصاب به ويحميه من باقي الأمراض ، معلقاً:" السكر نوعان كبار ويكاد يكونان مرضين منفصلين"



وأضاف حسام موافي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن هناك نوعا مرض سكر يعتمد على الأنسولين و النوع الأخر لا يعتمد على الأنسولين.

وأشار حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إلى، أن السيدة المصابة بمرض السكر وتريد أن تحمل بطفل، يجب أن تذهب للطبيب ، ليعطيها بعض التعليمات، و يقوم بتغيير بعض أنواع الأدوية التي تتناولها".