حسام موافي يكشف أخطر أنواع الصداع.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الصداع العنقودي أو النصفي (المجرين) ليس خطيرا؛ لكن الصداع المصاحب للقيء وزغللة العين فإن خطر.

وأضاف “موافي”، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه يجب المتابعة مع الطبيب بشكل مستمر للاطمئنان.

وعلق حسام موافي قائلا: الصداع يمكن أن يكون عرضًا لحالات مختلفة مثل الأورام المخية، أو آلام الضغط، أو آلام الجمجمة، أو آلام الجيوب الأنفية، أو الضروس، أو العين، وغيرها من الأسباب.

واستكمل “الصداع يُعتبر أحد أكثر الأعراض شيوعًا في العيادات وينتشر بشكل كبير في العيادات الباطنية”.



