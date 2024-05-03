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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش تفكير في الكلية .. نصائح حسام موافى لطلاب الثانوية العامة

حسام موافى
حسام موافى

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مجموعة من النصائح الهامة لطلاب الثانوية العامة، قبل أسابيع قليلة من بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأضاف موافي، خلال برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن من أبرز النصائح لطلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات، الاجتهاد والمذاكرة، وعدم التفكير في الكلية بصورة مستمرة مع الاكتفاء بالمذاكرة والحصول على أكبر قدر من الدرجات من الامتحانات.

نصائح حسام موافي لطلاب الثانوية العامة 

وأكمل: «مسك الكتاب والمشي بيه في الغرفة أو البيت يكون أفضل من المذاكرة أثناء الجلوس، لأن التركيز أفضل أثناء المشي، كما أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لذا عليك الإخلاص في عملك ومذاكرتك».

وحذر موافي طلاب الثانوية العامة من مستخدمي رواد مواقع التواصل الاجتماعي من البوستات المحبطة التي تشجع الطلاب على عدم المذاكرة، مردفًا: «أقسم بالله لو عاوز يدمر الشباب والطلاب مش هيعمل كدا»

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موافي:  كلمة العلم ذكرت في القرآن الكريم 820 مرة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن كلمة العلم ذكرت في القرآن الكريم 820 مرة، وهذا الأمر إشارة واضحة على تقدير مكانة العلم.

وتابع: «أكثر الناس الذين يخشون الله هم العلماء وأهل العلم، العلم ليس طب وهندسة، بل العلم هو المكان الذي يحصل فيه الطالب على العلم سواء كانت كلية نظرية أو علمية». 

حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة قصر العيني الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة برنامج رب زدني علما

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