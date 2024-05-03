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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موافى ينصح بتناول ردة مخلوطة بالزبادى لمصابي الإمساك

حسام موافى
حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خطورة الإمساك المزمن وعلاقته بالمغص، مشيرا إلى أن الإمساك عرض منتشر جدا، معلقا: الإمساك ليس مرض وإنما هو عرض لأمراض كثيرة جدا.

وأضاف موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البراز منبه للتبرز حينما ينزل إلى منطقة محددة (القولون)، وحالة عدم الاستجابة للتبرز يصيب الشخص بالإمساك الاعتيادي.

واستكمل قائلا: يوجد بالقولون منبه وجرس عندما يمتلئ البراز -على سبيل المثال- يأتي إشعار للمنبهات بضرورة التبرز لشعوره بهذا الشيء، وقد لا يهتم الشخص بهذا الشعور ويتركه لمرات عديدة حتى يتراكم عليه.

واستكمل: تحاليل البراز والمنظار توضح مدى خطورة الحالة الطبية لمن يعاني الإمساك المزمن، مشددا على ضرورة عدم تناول الملينات للإمساك.

خلل الصوديوم والبوتاسيوم

ونوه حسام موافي قائلا: لعلاج الإمساك يمكن تناول المريض ردة مخلوطة بالزبادي وعسل النحل في الصباح، مع تناول القراصيا والبرتقال في المساء، وأخذ لبوس جلسرين، مشددا على أن خلل الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم يؤدي للإمساك.

واختتم قائلا: مريض السكر نادرا نجد عنده إما إسهال عصبي أو إمساك.

 

التبرز البوتاسيوم الإمساك المزمن الامساك الدكتور حسام موافي برنامج رب زدني علما تحاليل

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