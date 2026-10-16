مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. فاتن عبد المعبود: إحنا ليه كل شوية بنمد؟

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود أن المهلة الجديدة للتصالح في مخالفات البناء تمتد لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، موضحة أن القرار يأتي في إطار تنظيم تقديم طلبات التصالح وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين.

وأوضحت فاتن عبد المعبود، خلال برنامجها «اليوم هنا القاهرة»، أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن الهدف منه إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات المنظمة لهذا الملف.

وتساءلت الإعلامية عن أسباب استمرار مد المهلة، قائلة: «إحنا ليه كل شوية بنمد؟ لأن المفترض إن إحنا كانت الحكاية دي هتخلص»، في إشارة إلى استمرار ملف التصالح رغم تمديد المدة المقررة لتقديم الطلبات.

وأضافت أن تطبيق القانون على أرض الواقع كشف عن عدد من المعوقات التي تستدعي إجراء تعديلات تشريعية، موضحة أن ظهور مشكلات أثناء تنفيذ القوانين أمر وارد، ويحتاج إلى مراجعة النصوص القانونية بما يتناسب مع الواقع العملي.

وأشارت إلى أن بعض الإشكاليات ظهرت في ملفات محددة، من بينها الجراجات الموجودة أسفل العمارات والارتفاعات، قائلة: «لما جينا نطبق القانون على الأرض لقينا بعض المعوقات في التطبيق»، لافتة إلى أن هذه المشكلات ظهرت بعد تنفيذ القانون خلال السنوات الماضية.

وشددت فاتن عبد المعبود على أهمية الانتهاء من التعديلات المطلوبة، مؤكدة: «لازم يبقى فيه خروج التعديلات دي علشان نقضي بقى على مشكلة التصالح دي والناس تستقر»، بما يتيح معالجة المعوقات القائمة وإنهاء الملف بصورة تحقق الاستقرار للمواطنين.