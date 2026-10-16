هو لازم؟.. عمرو دياب يتهرب من الإجابة عن سؤال لمدير مهرجان الجونة

قال عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، إن الشغف بالسينما والعمل في المهرجان يتجدد كل عام عندما يقدم الإنسان شيئًا يحبه، موضحًا أن أصعب ما يواجهه المرء هو كيفية تجديد شغفه باستمرار، وهو ما دفعه إلى سؤال الفنان عمرو دياب عن الطريقة التي يجدد بها شغفه، لكنه لم يحصل منه على إجابة مباشرة، إذ اكتفى بالقول: «هو لازم»، في موقف ضاحك بينهما.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة، عبر قناة النهار، أنّ العمل في مجال يحبه الإنسان يجعل الشغف يتجدد تلقائيًا، مشيرًا إلى أن التفكير كل عام في الجديد الذي يمكن تقديمه، سواء من خلال استضافة فيلم في عرضه الأول، أو إضافة جلسة نقاشية، أو تطوير فعاليات حفل الافتتاح، يدفع فريق المهرجان إلى البحث المستمر عن أفكار مختلفة، مؤكدًا أن الشخص الذي يحب تطوير نفسه يظل دائمًا يبحث عما يمكن أن يقدمه بصورة جديدة.

وأوضح منسي أن فريق المهرجان يعمل كل عام على إيصال رسالة من خلال فعالياته، لافتًا إلى أن العمل في الدورة الحالية ركز على تطوير الصورة العامة للمهرجان، بداية من الشعار وصولًا إلى شكل الفعاليات، بحيث يصبح المهرجان منصة ثقافية، وهو ما وصفه بأنه التوجه الأساسي أو الفكرة المحورية التي انطلقوا منها في وضع رؤيتهم لهذا العام.

وأشار إلى أن هذا التوجه يطرح سؤالًا مهمًا بشأن كيفية جعل المهرجان منصة ثقافية مستمرة طوال العام، وكذلك كيفية تغيير بعض تفاصيل الفعاليات خلال أيام انعقاده، موضحًا أن المهرجانات عادة ما تشهد فعاليات مسائية مختلفة، وعروضًا أولى للأفلام تستمر حتى ساعات متأخرة، إلى جانب حضور الفنانين، لكن فريق مهرجان الجونة قرر العمل على إنهاء الفعاليات التي ينظمها المهرجان مبكرًا كل يوم.

وأضاف أن الهدف من هذا التغيير هو إتاحة الفرصة أمام المشاركين للاستيقاظ مبكرًا والحضور في جلسات النقاش والندوات التي تبدأ في التاسعة صباحًا، مؤكدًا أنه يتحدث عن الفعاليات التي ينظمها المهرجان نفسه، وليس الأنشطة الأخرى التي تقام خارجه.

وأكد منسي أن تغيير نظام الفعاليات يأتي في إطار الرغبة في زيادة تركيز الحضور على الندوات والمشاركة فيها، وهو ما وافقته عليه الإعلامية لميس الحديدي، التي أشادت بالفكرة، مشيرة إلى أنها تساعد الجمهور على الاستيقاظ مبكرًا ومتابعة الندوات والتفاعل معها.

واختتم منسي حديثه بالتأكيد أن الرؤية العامة للدورة الحالية تقوم على تطوير الصورة الشاملة للمهرجان والارتقاء بمظهره العام، موضحًا أن العمل لا يقتصر على تغيير الشعار أو شكل الفعاليات بصورة منفصلة، وإنما يستهدف تطوير التجربة الكاملة للمهرجان وتعزيز دوره بوصفه منصة ثقافية تسعى إلى تقديم رسالة متجددة كل عام.