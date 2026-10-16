إلهام شاهين: هحضر كل ندوات الجونة.. موضوعاتها تهمني

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تحرص على حضور ندوات مهرجان الجونة السينمائي، موضحة أنها تنوي حضور معظم الندوات هذا العام لأن موضوعاتها تهمها، مشيرة إلى أن من أبرزها ندوة عن سينما المرأة، وهو المجال الذي اهتمت به من خلال إنتاج عدد من الأفلام التي حصدت جوائز في مهرجانات سينما المرأة حول العالم.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة، عبر قناة النهار، أنّ اهتمامها بندوة سينما المرأة يرتبط بتجربتها في الإنتاج، إذ أوضحت أنها أنتجت أفلامًا بهدف تقديم أعمال تدعم هذا النوع من السينما، مؤكدة أن جميع الأفلام التي أنتجتها في هذا الإطار حصلت على جوائز في مهرجانات سينما المرأة في دول عديدة.

وذكرت شاهين من بين هذه الأعمال أفلام «خلطة فوزية» و«نظرية الجوافة» و«يوم للستات» و«هز وسط البلد»، مشيرة إلى أن فيلم «هز وسط البلد» تضمن دور شحاتة، الذي وصفته بأنه كان دورًا صعبًا جدًا، مؤكدة أن هذه الأفلام تنقلت بين مهرجانات سينما المرأة في العديد من الدول، وحصدت جوائز.

وأشارت إلى أنها ستحضر أيضًا الندوة المخصصة لتكريم الفنانة منى زكي، معربة عن سعادتها الكبيرة بتكريمها، قائلة: «حبيبة قلبي، وألف ألف مبروك ليها، أنا بعشق منى»، موضحة أنها تعرفها منذ بداياتها الفنية، عندما كانت فتاة صغيرة شاركت معها في مسلسل «نصف ربيع الآخر»، وكانت آنذاك، بحسب وصفها، بريئة وجميلة للغاية.

وأضافت شاهين أن أول فيلم لمنى زكي كان أيضًا معها، في العام نفسه، وهو فيلم «القتل اللذيذ» من إخراج أشرف فهمي، مؤكدة أن مشاهدة فنانة عرفتها منذ طفولتها وهي تكبر وتصبح نجمة بارزة في جيلها أمر يسعدها كثيرًا، قائلة: «عارفة لما تبقي نجمة بتطلع قدام عيني وبشوفها وهي بتكبر، وأشوفها نجمة الجيل والنجمة المكتسحة دلوقتي، أنا حقيقي فرحانة بيها أوي».

وأكدت أنها ستحضر ندوة منى زكي وتحييها، تعبيرًا عن فرحتها بما حققته من نجاح ومكانة فنية، مشيرة إلى أن علاقتها بها تعود إلى سنوات طويلة، منذ ظهورها في بدايات مشوارها الفني.

وعلى جانب آخر، تحدثت شاهين عن إطلالتها في حفل الافتتاح، موضحة أنها تشتهر بحبها للون الأسود، وأنها اختارت في البداية أن تحضر معها ملابس بألوان مختلفة، قبل أن تقرر العودة إلى الأسود، قائلة إنها قالت لمن حولها: «لا، ما خليني ألبس أسود»، لكن أصدقاءها شجعوها على الابتعاد عنه هذه المرة، وقالوا لها: «كفاية بقى أسود، البسي أي لون».

وأوضحت أنها اختارت في النهاية درجات البيج والذهبي لأنها رأت أنها رائجة جدًا هذا العام، وأضافت: «السنة دي البيجات والدهبيات على الموضة أوي، فلذيذ، حبيت ده»، وذلك بعدما أشادت لميس الحديدي بإطلالتها واللون الذهبي والحذاء، وردت شاهين عليها بالشكر قائلة: «ميرسي يا حبيبة قلبي، أشكرك».