عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسام موافى يدعم أطفال مرضى السرطان في شفاء الأورمان بالأقصر| شاهد

صدى البلد

زار  الدكتور حسام موافي رائد علم الباطنة في مصر ووفد من أطباء مؤتمر الباطنة لمستشفيات شفاء الأورمان، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان للتعرف على اخر ما تم الوصول إليه من خدمات طبية وإحصائيات المرضى ونسب الشفاء داخل المستشفى.

كان في استقبال العالم الكبير والوفد المرافق له السادة مجلس إدارة جمعية الاورمان ومؤسسة شفاء الاورمان في جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة.

رسلان: التصنيع الزراعي يحقق قيمة مضافة ولابد من وحدات حجر صحي بمطار الأقصر


رافق الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، الاستاذ الدكتور حسام موافى، رائد علم الباطنة والوفد المرافق له فى جولة داخل أقسام المستشفى 
للوقوف على المستجدات داخل أقسام المستشفى والتطور الكبير في التجهيزات والأجهزة القياسية العالمية وكذلك التعرف على آخر ما تم الوصول إليه من خدمات طبية وإحصائيات المرضى داخل المستشفى.


ومن جانبه، أكد  الدكتور حسام موافى، رائد علم الباطنة في مصر، أن  مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال من التجارب الناجحة في علاج المرضى وتعتبر تجهيزاته الطبية العالمية؛ إعجازا شعبيا وهندسيا وطبيا؛ موجها التحية  لادارة المستشفى، ومؤسسة شفاء الأورمان على المجهود المبذول طوال السنوات الماضية للوصول الى تحقيق الانجازات المتتالية التي جعلتها فى مقدمة المستشفيات صديقة البيئة .

وأضاف إنه فخور بتكرار زياراته لهذا الصرح الطبى العالمى، واصفا تواجده بالمستشفى بأنه فى إحدى المستشفيات العالمية الكبرى سواء من ناحية التجهيزات الطبية أو الكوادر الطبية وهيئة التمريض الذين يبذلون مجهودا كبيرا في مواجهة أمراض الأورام وتحقيق نسب عالية في شفاء المرضى وفقا لاحصائيات المستشفى والتى تؤكد أنها تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود في محاربة مرض السرطان بصعيد مصر".

وأوضح أن مستشفى شفاء الاورمان، تستقبل جميع الحالات من محافظات الصعيد، لعلاج المرضى بالمجان، وهو إنجاز أيضا يضاف إلى إنجاز بناء المستشفى التى تخدم وتوفر الرعاية الطبية والصحية ليس لأبناء الصعيد فقط بل لأبناء مصر قاطبة كما أنها تعمل على توفير الأماكن العلاجية لمحافظات الصعيد.


وأضاف أنه خلال تواجده في مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الاورام بالمجان يلتقي بالأطفال المرضى ويتحدث معهم، لتشجيعهم على مواصلة العلاج ورفع معنوياتهم في تحقيق الشفاء  بالإضافة الى التقاط الصور التذكارية والتى تعد وسيلة لدعم الأطفال المرضى معنويا وأنهم فى بؤرة اهتمام جميع أطياف المجتمع.

واثنى العالم الكبير الأستاذ الدكتور حسام موافي، على سلسلة النجاحات التي يشاهدها فى كل زياراته للمستشفى،  موضحا أنه فى كل زيارة نرى قصة نجاح بطلها كل من ساهم في دعم شفاء الأورمان للتواصل الحلم في تحقق أعلى خدمة طبية لأطفال وأبناء الصعيد، مؤكدا أن كل العاملين في شفاء الأورمان يعملون بروح الفريق الواحد  لتحقيق النجاح والإنجازات المتواصلة التي نشاهدها باستمرار على أرض الواقع فى أضخم صرح طبي فى الصعيد لعلاج الأورام السرطانية.

ومن جانبه رحب  محمود فؤاد بزيارة الأستاذ الدكتور حسام موافي رائد علم الباطنة في مصر و الوفد المرافق له من أطباء مؤتمر الباطنة لمستشفيات شفاء، للتعرف على اخر ما تم الوصول إليه من خدمات طبية وإحصائيات المرضى ونسب الشفاء داخل المستشفى، وكذلك من أجل التشاور والنقاش مع أطباء المستشفى حول كل ما هو جديد في عالم الأورام بما يعود بالنفع على المرضي الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.

IMG-20240430-WA0006
IMG-20240430-WA0006
IMG-20240430-WA0007
IMG-20240430-WA0007
IMG-20240430-WA0009
IMG-20240430-WA0009
IMG-20240430-WA0008
IMG-20240430-WA0008
IMG-20240430-WA0010
IMG-20240430-WA0010
الأقصر الاطفال الدكتور حسام موافي الكوادر الطبية حسام موافي جمعية الاورمان علاج الأورام علاج سرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

ترشيحاتنا

فصل جديد من المستوى المتميز.. أمير الكويت يغادر بلاده متوجها إلى مصر

مفاجأة حوّل طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة حول حريق ستوديو الأهرام| ما هو

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

بعد الإمارات.. دولة عربية جديدة ترفع أسعار البنزين

تحذير.. كثرة التبول علامة على مرض خطير يسبب الوفاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ