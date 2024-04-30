عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رسلان: التصنيع الزراعي يحقق قيمة مضافة ولابد من وحدات حجر صحي بمطار الأقصر

طارق رسلان ، عضو
طارق رسلان ، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر، أن التصنيع الزراعي سيحقق قيمة مضافة لا مثيل لها للفلاحين والمزارعين ، مؤكدا أن الرئيس السيسي لبي وحقق طموحات الفلاحيين في الارتقاء بالمنظومة الزراعية .


وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي" بأنه بالرغم مما تحقق إلا أن هناك معوقات لابد من النظر إليها وتتعلق بوزارة الزراعة أولها التسريع في تقنين الأراضي الزراعية والصحراوية التي استصلحها المزارعين بالإضافة الي سرعة  تحرير العقود الذي انفق المزارعين الكثير والكثير ،  وكذلك تطوير الري الحديث من خلال  مبادرة الري الحديث التي اطلقها البنك الزراعي ولتفعيل المبادرة كانت بفايده5% ولكن الرئيس وجه بان تكون  0% في مبادرة  من رئيس يعي حجم المسئولية ودور الفلاح المصري .

وشدد رسلان بأن الصعيد ينتج العديد من الحاصلات الزراعي والفواكه الهامة والاستراتيجية مما يحتم علي ضرورة وجود وحدات للحجر الصحي بمطار الأقصر لزيادة ورواج تسويق هذه الزراعات .

طارق رسلان مجلس الشيوخ الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

قرار جديد في ليفربول بشأن محمد صلاح.. هل يستمر بالفريق؟

ترشيحاتنا

مصادر من حماس: تأكيدات أمريكية بوقف الحرب في غزة بنهاية مفاوضات التبادل

وزير الأوقاف يعلن إطلاق مسابقة للواعظات للعمل بإذاعة القرآن الكريم خلال أيام

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

رئيس الوزراء ونظيره البيلاروسي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

مفاجأة خارج التوقعات| ماذا ينتظر العالم أول مايو المقبل بشأن الذهب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كروب توب أسود .. هند عبد الحليم بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

5 أماكن بالجسم تحافظ على ثباته.. رائحة عطرك تدوم طول اليوم

بعد شجاره مع كلوب.. ليفربول يكشف مصير محمد صلاح خلال الموسم المقبل

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

فيديو

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ