رسلان: التصنيع الزراعي يحقق قيمة مضافة ولابد من وحدات حجر صحي بمطار الأقصر

أكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر، أن التصنيع الزراعي سيحقق قيمة مضافة لا مثيل لها للفلاحين والمزارعين ، مؤكدا أن الرئيس السيسي لبي وحقق طموحات الفلاحيين في الارتقاء بالمنظومة الزراعية .



وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي" بأنه بالرغم مما تحقق إلا أن هناك معوقات لابد من النظر إليها وتتعلق بوزارة الزراعة أولها التسريع في تقنين الأراضي الزراعية والصحراوية التي استصلحها المزارعين بالإضافة الي سرعة تحرير العقود الذي انفق المزارعين الكثير والكثير ، وكذلك تطوير الري الحديث من خلال مبادرة الري الحديث التي اطلقها البنك الزراعي ولتفعيل المبادرة كانت بفايده5% ولكن الرئيس وجه بان تكون 0% في مبادرة من رئيس يعي حجم المسئولية ودور الفلاح المصري .

وشدد رسلان بأن الصعيد ينتج العديد من الحاصلات الزراعي والفواكه الهامة والاستراتيجية مما يحتم علي ضرورة وجود وحدات للحجر الصحي بمطار الأقصر لزيادة ورواج تسويق هذه الزراعات .