حرب غزة.. أحمد موسى يستعرض كلمة قوية لوزير الخارجية بمؤتمر القمة الإسلامي|فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى، على كلمة سامح شكري وزير الخارجية في بيان مصر اليوم أمام الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي والمنعقد في بانجول، عاصمة جامبيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "وزير الخارجية أكد أن الضغط لتنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ يتعين عليه الوقف الفوري لإطلاق النار في عدوان دموي قُتل فيه أكثر من 34 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال على مدار سبع أشهر من الجحيم في غزة، وأن مصر تحذر بشدّة من إقدام إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية المأوي الأخير لما يقرب من مليون ونصف نازح فلسطيني.

وأكمل: وفّرت مصر النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، كما تدفق الدعم الإغاثي من الدول الإسلامية، ورُغم التضامن الإسلامي وفتح معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات، ورُغم التضامن الإسلامي وفتح معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات.

واستكمل أحمد موسى، بيان مصر تضمن أيضًا المطالبة بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، حيث أن الشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه، وإلى جواره كافة الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن البيان أكد على أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لضمان استقرار الشرق الأوسط.