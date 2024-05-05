الآلاف من الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد بالدقهلية

أدى الالاف من الأقباط قداس عيد القيامة المجيد داخل الكنائس والأديرة على مستوى محافظة الدقهلية وسط ترديد الترانيم وانطلاق الزغاريد من النساء فرحا بالعيد.

وشهدت كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بمدينة المنصورة، ترأس الأنبا إكسيوس، أسقف المنصورة وتوابعها وتواقد العديد عليها ، وسط إنطلاق زغاريد النساء بترديد الألحان والترانيم ابتهاجا بقدوم عيد القيامة المجيد.

ويُعتبر عيد القيامة واحدًا من أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، حيث تنتهى فترة الصوم الكبير وانتهاء أسبوع الآلام.

فيما عززت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة والمناطق والشوارع المحيطة بها وذلك بمختلف المراكز والمدن والقرى المتواجد بها كنائس لتأمين صلاة قداس عيد القيامة.

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