طرق تلوين البيض بألوان طبيعية في المنزل

اذا كنت تستعدين للاحتفال بشم النسيم وتليون البيض لأطفالك نقدم لك طرق تلوين بيض شم النسيم بألوان طبيعية في المنزل.

لون أصفر قوى

ضيفى معلقتان من الكركم مع البيض أثناء غليانه مع معلقة من الخل، سوف تحصلين على لون أصفر قوى، وذلك بسبب صبغة الكركم القوية، ويمكنك أيضًا استخدام قشر البصل الأصفر أو الأعواد الخضراء للبصل الأخضر، للحصول على اللون الأصفر، لكن لن تصبح بنفس قوة تأثير الكركم.



لون اللافندر

قومي بغلي القشر الأحمر لأربعة بصلات كبار الحجم مع البيض، وضعي معهم معلقة كبيرة من الخل، وسوف يتحول لون البيض الأبيض إلى لون اللافندر.



الارزق الفاتح

ضعى مع ماء سلق البيض كوب من الكرنب البنفسجى المبشور مع معلقتان كبيرة من الخل، وسيتحول لون البيض مغ غليه إلى اللون الأزرق الفاتح، ويمكن أيضًا استخدام قشر الباذنجان الغامق بديلًا له.



لون أحمر

أحضرى 3 أكواب من البنجر المبشور، ودعيه يغلي مع البيض، وسوف تحصلين على بيض أحمر غامق.

