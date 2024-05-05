رئيس جامعة بنها: التعليم التكنولوجي أخذ اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن مصر الأن تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الدولة غيرت من شكل التعليم مما أنعكس على جودة التعليم.

وقال ناصر الجيزاوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “دي أم سي”، إن مصر الآن بها جامعات خاصة وأهلية، وفروع لجامعات دولية، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية والتي تعد أحد أهم مسارات التعليم، والتي تؤهل الخريجين لسوق العمل.

وتابع رئيس جامعة بنها، أن التعليم التكنولوجي أخذ اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية عن طريق 10 جامعات تكنولوجية بها برامج دراسية مميزة تواكب سوق العمل، وتعمل وفقا رؤية مصر 2030.

