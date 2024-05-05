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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة في طوخ

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية ميت كنانة بمركز طوخ  وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة.


جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية ، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ ابراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب.


وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة ، والأطفال ، والرمد ، والعظام ، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 282 حالة تنوعت ما بين 57 حالة باطنة ، و72 حالة أطفال ، و79 حالة رمد ، و74 حالة عظام ، وصرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

جامعة بنها قافلة طبية ميت كنانة طوخ مديرية الشباب والرياضة

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