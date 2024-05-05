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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على كريات شمونة

إصابة شخص وتسجيل أضرار مادية بعد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان

قصف لحزب الله على
قصف لحزب الله على الاحتلال

أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة شخص وتسجيل أضرار مادية إثر إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان على كريات شمونة.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، بانقطاع الكهرباء في مستوطنة «كريات شمونة» شمال إسرائيل إزاء سقوط عدة صواريخ تم إطلاقها من لبنان، بالإضافة إلى الأضرار المباشرة التي لحقت بأحد مباني «كريات شمونة» جراء تلك الصواريخ.

كما سبق وأن أفاد الإعلام العبري بسقوط ثمانية صواريخ في مستوطنة كريات شمونه.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان له، اليوم الأحد، أن مجاهديه "قصفوا مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين.

ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين "حزب الله" اللبناني بالتعاون مع كتائب "القسام -لبنان" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، وقوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية -الإخوان المسلمون- في لبنان)، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع عدوان الأخير على قطاع غزة، في أكبر مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب عام 2006 بين الجانبين.
 

اصابة شخص 20 صاروخا كريات شمونة

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