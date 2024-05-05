أخبار التوك شو| الصيف القادم الأسوأ بحسب التغيرات المناخية.. مكافحة علاج الإدمان يكشف مفاجآت للعاملين.. بشرى سارة من شعبة البيض للمواطنين

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

البابا تواضروس الثاني: يمكن للتسامح إنهاء كل النزاعات

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّ عيد القيامة مرتبط بعيد شم النسيم الذي كان تاريخه 21 مارس، وغيّره الأقباط إلى اليوم الثاني من عيد القيامة.

علوم الفضاء: الصيف القادم الأسوأ بحسب التغيرات المناخية

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن العالم مستمر في استخدام الوقود الأحفوري، وعدم استخدام الطاقة النظيفة، ما يؤثر بشكل كبير جدًا على المناخ.

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

الاحتلال يستهدف بالقذائف المدفعية أطراف بلدة علما الشعب جنوبي لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقذائف المدفعية أطراف بلدة علما الشعب جنوبي البلاد، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



عودة المهجرين لشمال غزة .. مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات

أكد مصدر رفيع المستوى، أن تقدم إيجابي في المفاوضات لحل الأزمة الفلسطينية، وأن وما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

انخفاض نسبة التعاطي.. صندوق مكافحة علاج الإدمان يكشف مفاجأت هامة للعاملين

أكد مدحت وهبة، المستشار الإعلامي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تطبيق قانون فصل العامل المتعاطي للمخدرات صدر في عام 2021 وطبق في عام 2022، مشيرا إلى أنه يمكن للعامل وفقا للقانون أن يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه، قبل نزول الحملات على الشركات.



130 جنيهًا.. مفاجأة سارة من شعبة البيض للمواطنين قبل شم النسيم

أكد أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة، أن سعر كرتونة البيض يتراوح بين 130 و140 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه نأمل مع الاستدامة أن يكون هناك مزيد من اللنخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة.



أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024.. وهذه قيمة عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3531 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3090 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2648 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24720 جنيه.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.02 جنيه للبيع و 47.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو 51.40 جنيه للبيع، و 51.24 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 60.09 جنيه للبيع، و 59.90 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي 12.80 جنيه للبيع، 12.76 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 156.13 جنيه للبيع، و 155.41 جنيه للشراء.



القاهرة 28.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5 مايو 2024

العظمى الصغرى

القاهرة 28 - 17

الإسكندرية 23- 16

شرم الشيخ 35 - 23

مطروح 22 -15

أسوان 38 - 24

بورسعيد 24- 18

حلايب 28 - 24