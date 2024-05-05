انخفاض نسبة التعاطي.. صندوق مكافحة علاج الإدمان يكشف مفاجأت هامة للعاملين

أكد مدحت وهبة، المستشار الإعلامي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي، أن تطبيق قانون فصل العامل المتعاطي للمخدرات صدر في عام 2021 وطبق في عام 2022، مشيرا إلى أنه يمكن للعامل وفقا للقانون أن يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه، قبل نزول الحملات على الشركات.

وقال مدحت وهبة، خلال مداخل هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، أنه يتم تنفيذ حملات الكشف على السائقين في الحافلات المدرسية، مؤكدا أن هذا الكشف تم في عام 2017 وكانت النسبة 12%، ولكن الآن نسبة التعاطي انخفضت ووصلت إلى 0.4%، ونعمل على تنفيذ حملات الكشف على الطرق السريعة.

وتابع المستشار الإعلامي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي، أنه أطلقنا حملة بشهر رمضان الماضي تعمل على توعية بأهمية العلاج وزاد عدد المتصلين للحصول على العلاج، مؤكدا أن تلك الحملة ملهمة ومؤثرة للشباب ونالت إشادات عالمية.

