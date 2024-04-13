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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملات لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المواد المخدرة ..فيديو

الخط الساخن لمكافحة
الخط الساخن لمكافحة المخدرات والأدمان

أكد مدحت وهبة المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الادمان انه خلال العشرة سنوات الماضية اهتمت القيادة السياسية بشكل كبير بمشكلات مكافحة وتعاطي المخدرات والإدمان في مصر، لافتا إلى أهمية وجود صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي، التي وجهت باستمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لوقاية الشباب من الوقوع في الادمان.

الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023

واضاف وهبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولى، ان الصندوق يعمل على المحور الوقائي كما يتم نشر برامج توعوية متكاملة لحماية الأطفال والشباب من تعاطي المواد المخدرة، مشيرا إلى وجود حملات لتوعية للأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي من المواد المخدرة وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وهو ١٦٠٢٣  للحصول أيضا على كافة الخدمات العلاجية لاي مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة.

تقديم الهدايا والألعاب للأطفال لرفع وعيهم بعدن التدخين وتعاطي المخدرات

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الأدمان انه يتم تنفيذ برامج توعوية للأطفال والشباب لرفع درجة الوعي بخطورة واضرار التدخين لتنمية مهارات الطفل لرفع الوعي بخطورة التدخين من خلال تقديم ألعاب وهدايا للأطفال.

علاج الإدمان التعاطى نيفين القباج المحور الوقائي المواد المخدرة الإدمان برامج توعوية

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