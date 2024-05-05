أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد 5 مايو 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد
سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.02 جنيه للبيع و 47.88 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 51.40 جنيه للبيع، و 51.24 جنيه للشراء
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 60.09 جنيه للبيع، و 59.90 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 12.80 جنيه للبيع، 12.76 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 156.13 جنيه للبيع، و 155.41 جنيه للشراء.