السائق هرب.. حادث مروع لسيارة ملاكي على محور الضبعة.. فيديو

شهد محور الضبعة حادث تصادم مروع لسيارة ملاكى دون أي إصابات وفى علي أثرها السائق من الموقع .
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم لسيارة ملاكي وتدمير السيارة بالكلام وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وجار رفع السيارة.
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شهد محور الضبعة حادث تصادم مروع لسيارة ملاكى دون أي إصابات وفى علي أثرها السائق من الموقع .
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم لسيارة ملاكي وتدمير السيارة بالكلام وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وجار رفع السيارة.
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