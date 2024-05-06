السائق هرب.. حادث مروع لسيارة ملاكي على محور الضبعة.. فيديو

شهد محور الضبعة حادث تصادم مروع لسيارة ملاكى دون أي إصابات وفى علي أثرها السائق من الموقع .

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم لسيارة ملاكي وتدمير السيارة بالكلام وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وجار رفع السيارة.