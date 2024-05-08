بعد إصابتها بمرض نادر.. تطورات الحالة الصحية لابنة صلاح عبد الله

غادرت دنيا صلاح عبد الله المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، وذلك بعد اكتشافها إصابتها بمرض نادر يسمى الفيبروميالجيا.

وكانت دنيا صلاح عبد الله مرضها منذ فترة، والذى أصيبت به منذ عامين تقريبا، وهو مرض يأتى بسبب تغير الفصول والإرهاق الشديد والضغط النفسي.

من جانب آخر، كشفت دنيا ابنة الفنان صلاح عبد الله، تفاصيل الحالة الصحية لزوجها بعد تعرضه لحادث سير، ونُقل على أثره لأحد المستشفيات.

وكتبت دنيا صلاح عبد الله، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: *الحمد لله خرجنا من المستشفى على خير بشوية إصابات وجروح وكدمات بسيطة، ألف حمد وشكر إنها جت على قد كده بعد منظر العربية وهي منتهية، قدر ولطف ألف حمد وشكر".

وتابعت ابنة صلاح عبد الله: “آسفة بجد على كل المكالمات والرسائل اللي مش عارفة أرد عليها غصب عني.. بجد شكرًا على كل الحب والدعوات والاهتمام، ربنا يستر طريقنا جميعًا.. حمد الله على سلامتك حبيبي فداك أي حاجة”.

وسبق وكشفت ابنة الفنان صلاح عبد الله، تعرض زوجها لحادث سير مروع، حيث نشرت صورًا من الحادث، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلقت قائلة: “اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. جوزي عمل حادثة كبيرة دعواتكم”.