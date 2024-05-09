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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. وفاة والدة كريم عبد العزيز.. وتصريح مثير من صابر الرباعي

وفاة والدة كريم عبد
وفاة والدة كريم عبد العزيز

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم


أعلنت الإعلامية بوسي شلبي وفاة السيدة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز.

حفاظا على حرمة الميت.. منع تصوير جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز

قررت أسرة والدة الفنان كريم عبد العزيز منع تصوير الجنازة، وهو الأمر الذي شددوا عليه في إعلان الوفاة، حسبما جاء في بيان من المكتب الإعلامي للفنان.

 

دي حياتي الشخصية | تصريح مثير من صابر الرباعي لهذا السبب

قال الفنان صابر الرباعي إنه لا يحب كشف الكثير من الأمور التي تخص حياته الشخصية على السوشيال ميديا.

 

إياد نصار بلوك جديد في احتفالية "إلا الطلاق"

وصل منذ قليل الفنان إياد نصار إلي احتفالية مسلسل إلا الطلاق.

وظهر إياد خلال الاحتفالية بلوك جديد تمام عما اعتاد الظهور به وهو ما لفت نظر الجميع خلال الاحتفالية.

 

 

 

اياد نصار كريم عبد العزيز وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

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