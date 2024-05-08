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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دي حياتي الشخصية | تصريح مثير من صابر الرباعي لهذا السبب

صابر الرباعي
صابر الرباعي

قال الفنان صابر الرباعي إنه لا يحب كشف الكثير من الأمور التي تخص حياته الشخصية على السوشيال ميديا.

وأضاف الرباعي خلال لقائه مع “عرب وود”، أنه يفضل دائما عرض الأمور التي تخص حياته الفنية بشكل دائم ، لكنه لا يفضل التحدث عن أمور حياته الشخصية بشكل كبير ، معلقا: “اكتفي فقط بعرض 20% من حياتي الشخصية والـ 80 الباقية أمور تخص أعمالي وأحدث أخباري التى ينتظرها الجمهور”.

طرح المطرب صابر الرباعي برومو أغنيته الجديدة الباشا من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” والذى يستعد لطرحها خلال الفترة القليلة القادمة .

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، من كلمات: واحد، وألحان: محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي: محمود الشاعري. 

كان الفنان صابر الرباعي، طرح في أول يوليو الماضي، أحدث أغانيه التي تحمل اسم اللي همك، على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية اللي همك لـ صابر الرباعي، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي محمد مصطفى.

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