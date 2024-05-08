إياد نصار بلوك جديد في احتفالية "إلا الطلاق"

وصل منذ قليل الفنان إياد نصار إلي احتفالية مسلسل إلا الطلاق.

وظهر إياد خلال الاحتفالية بلوك جديد تمام عما اعتاد الظهور به وهو ما لفت نظر الجميع خلال الاحتفالية.



طرحت إحدى المنصات مسلسل “ إلا الطلاق ” ، والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان إياد نصار ، خلال الساعات الماضية .

المسلسل يتكون من 10 حلقات وتم طرحها كاملة ، وتدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة ، حول زوجين يتعرضان لحادث يقلب حياتهما رأسًا على عقب .

مسلسل إلا الطلاق من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمي أبو ضيف وصفاء الطوخي .



وكانت قد كرمت وزيرة التضامن الدكتورة نيڤين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان اياد نصار عن دوره في مسلسل "صلة رحم" الذي عرض في رمضان الماضي.



وعبر إياد نصار، عن سعادته بالتكريم ووجهت الشكر للوزيرة نيفين القباچ، مشيرا الي اهتمامه بتقديم وسائل التوعية للجمهور.



مسلسل «صلة رحم» يناقش في إطار 15 حلقة قضية تأجير الأرحام ويظهر خلاله إياد نصار بدور طبيب تخدير.

«صلة رحم» بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعه، وهو من تأليف هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.