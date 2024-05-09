بعد القبض على شطة| شاعر غنائي يهاجم الموسيقيين بسبب شعبة المهرجانات: مش فتونة

علق إسلام خليل، الشاعر الغنائي، على واقعة القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية من المخدرات بمنطقة المرج.

وقال إسلام خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "أنا لست متفاجئ من الواقعة لأن هناك أحد مدمني المخدرات طلب مني كتابة أغنية وفيه كتير زي مجدي شطة، موضحا: نقابة المهن الموسيقية أخطأت في تكوين شعبة تستوعب هؤلاء معقبا: "هو الموضوع فتونة اللي يزعق شوية نعمله شعبه، ده كلام فاضي".

تابع الشاعر الغنائي، يجب على الإعلام أن يتوقف عن استضافة مؤدي المهرجانات في البرامج المختلفة، موضحا أن شهرتهم الزائدة تسببت في ترك بعض الشباب للتعليم والاتجاه نحو الكسب السريع من خلال الدخول في عالم المهرجانات، مطالبا بضرورة مواجهة هذا اللون المبتذل من الغناء الذي يهدم ولا يبني.

