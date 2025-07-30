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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيلو السمك 65 جنيها.. زراعة عين شمس تطرح منتجات طازجة وعالية الجودة داخل الحرم الجامعي

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعي، واهتمامها بدعم  العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، قامت كلية الزراعة بطرح مجموعة من المنتجات الغذائية الطازجة عالية الجودة بأسعار تنافسية داخل الحرم الجامعي، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ولاء محمد عبد الغني، عميد الكلية، وبإشراف مباشر من إدارة كلية الزراعة، ومتابعة لجنة أمن وسلامة الغذاء.

وشملت المبادرة توفير أسماك طازجة من إنتاج المزارع السمكية التابعة للكلية بسعر 65 جنيهاً للكيلو، أي أقل بنحو 25 جنيهاً من سعر الجملة، إلى جانب باقة متنوعة من الخضروات الطازجة وعسل النحل، وجميعها بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأكدت إدارة الكلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الجامعة لتعزيز الأمن الغذائي الداخلي ودعم العاملين، مشيرةً إلى التوسع المرتقب في طرح مزيد من المنتجات الغذائية المتنوعة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من منتسبي الجامعة.

جامعة عين شمس كلية الزراعة سلامة الغذاء

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