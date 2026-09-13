فيلم NAZA يصبح حديث العالم بعد فوزه بمهرجان فينيسيا.. تفاصيل

خطف فوز فيلم "NAZA" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خاصة مع الحضور اللافت للمخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام، الذي أثار جدلًا خلال فعاليات المهرجان بسبب تصريحاته المنتقدة للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، بالتزامن مع مشاركة عدد من الأفلام التي طرحت قضايا سياسية وإنسانية شائكة، عكست تنوع الموضوعات التي حضرت بقوة في عروض الدورة.



ومنحت لجنة التحكيم التي ترأستها الممثلة والمخرجة الأمريكية ماغي جيلنهال، جائزتها الخاصة لفيلم "NAZA" من إخراج يوفال أبراهام وراشيل زور، ليكون الفيلم من أبرز الأعمال التي خرجت من الدورة بتقدير خاص من لجنة التحكيم.



وفي فئة المواهب الصاعدة، ذهبت جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل موهبة صاعدة إلى مالو خبيزي عن فيلم "A Place to Heal"، ليضيف بذلك تكريمًا جديدًا إلى قائمة أبرز الفائزين في الدورة.



وحصل فيلم "Woman Unknown" للمخرجة الدنماركية المصرية ماي الطوخي على جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، ليتصدر بذلك قائمة الأعمال المتوجة هذا العام. ويدور الفيلم في أجواء الدنمارك بعد الاحتلال النازي مباشرة، وكانت طوخي المخرجة الوحيدة التي أخرجت فيلمها بمفردها ضمن أفلام المسابقة الرئيسية هذا العام.



وذهبت جائزة "الأسد الفضي" إلى فيلم "Possible Love" للمخرج الكوري لي تشانغ-دونغ، في حين فاز المخرج إيليا خرژانوفسكي بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج عن فيلمه "DAU".

وجاءت نتائج الجوائز في ختام دورة اتسمت بتنوع واضح في اختياراتها، إذ جمعت المسابقة بين أفلام تناولت الصراعات والحروب والقضايا الإنسانية والسياسية، وأعمال أخرى ركزت على العلاقات والتجارب الفردية، ليختتم المهرجان منافساته بمجموعة من الجوائز التي عكست ثراء وتنوع المشاركات السينمائية هذا العام.