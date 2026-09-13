قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل زيارة الأضرحة وقبور الصالحين بنية التبرك بأصحابها شرك بالله؟.. الإفتاء تجيب
سلاح فتاك .. إيران تطلب نوعا جديدا من الطائرات الروسية| تفاصيل
تنقل معدات للقوات الأوكرانية .. روسيا تستهدف سفينة شحن في ميناء أوديسا
السعودية.. إطلاق صافرات الإنذار في خميس مشيط وأبها والطائف وشرورة
مكاسب واسعة للقاهرة.. عماد الدين حسين: زخم كبير ورهان على دور مصر في تجمع بريكس
4 جرائم قتل و4 وقائع اختطاف.. محامي ضحايا حادث النرجس يكشف تطورات القضية
طقس الاثنين في مصر.. الأرصاد تحذر من الحرارة والشبورة
ترحيب فلسطيني.. بريكس يرفض التهجير القسري لأهالي غزة ويدعم حل الدولتين
هجوم بمسيّرة روسية يستهدف قطارًا قرب بولندا.. إجلاء بوريس جونسون ومسؤول ألماني
اليمن.. قصف واشتباكات على عدة جبهات ونزوح جماعي لعشرات الآلاف
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات وزارة النقل بمحافظتي القاهرة والجيزة.. تفاصيل
بسبب تايوان.. قمة ترامب وشي مهددة بالإلغاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم NAZA يصبح حديث العالم بعد فوزه بمهرجان فينيسيا.. تفاصيل

فيلم NAZA
فيلم NAZA
محمد نبيل

خطف فوز فيلم "NAZA" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خاصة مع الحضور اللافت للمخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام، الذي أثار جدلًا خلال فعاليات المهرجان بسبب تصريحاته المنتقدة للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، بالتزامن مع مشاركة عدد من الأفلام التي طرحت قضايا سياسية وإنسانية شائكة، عكست تنوع الموضوعات التي حضرت بقوة في عروض الدورة.
 

ومنحت لجنة التحكيم التي ترأستها الممثلة والمخرجة الأمريكية ماغي جيلنهال، جائزتها الخاصة لفيلم "NAZA" من إخراج يوفال أبراهام وراشيل زور، ليكون الفيلم من أبرز الأعمال التي خرجت من الدورة بتقدير خاص من لجنة التحكيم.
 

وفي فئة المواهب الصاعدة، ذهبت جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل موهبة صاعدة إلى مالو خبيزي عن فيلم "A Place to Heal"، ليضيف بذلك تكريمًا جديدًا إلى قائمة أبرز الفائزين في الدورة.

وحصل فيلم "Woman Unknown" للمخرجة الدنماركية المصرية ماي الطوخي على جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، ليتصدر بذلك قائمة الأعمال المتوجة هذا العام. ويدور الفيلم في أجواء الدنمارك بعد الاحتلال النازي مباشرة، وكانت طوخي المخرجة الوحيدة التي أخرجت فيلمها بمفردها ضمن أفلام المسابقة الرئيسية هذا العام.


وذهبت جائزة "الأسد الفضي" إلى فيلم "Possible Love" للمخرج الكوري لي تشانغ-دونغ، في حين فاز المخرج إيليا خرژانوفسكي بجائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج عن فيلمه "DAU".

وجاءت نتائج الجوائز في ختام دورة اتسمت بتنوع واضح في اختياراتها، إذ جمعت المسابقة بين أفلام تناولت الصراعات والحروب والقضايا الإنسانية والسياسية، وأعمال أخرى ركزت على العلاقات والتجارب الفردية، ليختتم المهرجان منافساته بمجموعة من الجوائز التي عكست ثراء وتنوع المشاركات السينمائية هذا العام.

مهرجان فينيسيا مهرجان فينيسيا السينمائي فيلم NAZA

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

صورة تعبيرية

«الإسكان» تدرج 7 مبانٍ بنادي هليوبوليس ضمن سجلات التراث المعماري المتميز

خضراوات

الطماطم تتجاوز 25 جنيها والبطاطس بـ 30.. أسعار الخضراوات اليوم

بالصور

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد