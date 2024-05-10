عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صابر الرباعي يكشف حقيقة دخوله مجال التمثيل وتقديم مسلسل 30 حلقة

صابر الرباعي
صابر الرباعي

كشف المطرب صابر الرباعي حقيقة دخوله مجال التمثيل، وتقديم اول مسلسل مكون من 30 حلقة.

وقال صابر الرباعي فى تصريحات لـ صدي البلد أنه بدأ خلال الفترة الأخيرة بالفعل فى التفكير لخوض التجربة في التمثيل ولكن لم يستقر حتى الآن عن عمل بعينه.
 


وعن حقيقة تقديمه مسلسل مكون من 30 حلقة أضاف صابر الرباعي أن هذا الكلام غير صحيح وأنه لو خاض تجربة التمثيل سوف تكون سينمائية لأن المسلسل يحتاج إلى مجهود مضاعف وعدد ساعات تصوير أكثر ولكنه حتى الآن لم يستقر على أى أعمال سواء فى السينما أو التلفزيون.

 

طرح مساء أمس المطرب صابر الرباعي أحدث أغانيه بعنوان “الباشا” والتى تعتبر أولى أغاني صابر الرباعي فى موسم الصيف الحالى. 

 

ومن المفترض ان تكون هذه الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد والذى يستعد لطرحه خلال موسم الصيف ويخوض به تجربة الإنتاج لأول مرة.

 

الأغنية من كلمات  الشاعر محمد أبو نعمه والالحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

الفنان صابر الرباعي عن " الباشا "

وقال الفنان صابر الرباعي عن " الباشا ":-هي أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة، وفي هذه الأغنية قمت بتغير مود الأغاني التي اقدمها، كذلك عدلت بعض المفردات من كلمات الاغنية حتي تتناسب مع الشارع المصري واثق ان الاغنية ستنال اعجاب الكثيرين.

صابر الرباعي المطرب صابر الرباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

تيك توكر شهيرة تقدم فتيات الليل للأثرياء العرب في الحي الراقي

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بزيادة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

اليوم.. تشييع جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم

باسم سمرة: العتاولة تجربة عظيمة..وكان نفسى أشارك في الحشاشين

أخبار الفن: نجوم الفن فى عزاء والدة كريم عبد العزيز وصابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده بعد إصابته بالسرطان

ندى أبو فرحات عن مسلسلها النسيان: مختلف وبذلنا مجهودا كبيرا في التحضيرات

بعد إصابته بالسرطان.. صابر الرباعي يوجه رسالة لمحمد عبده من خلال صدى البلد

من إنتاجه.. صابر الرباعي يطرح أحدث أغانيه "الباشا"| فيديو

علي إدريس : متحمس لمشروع رقمنة تاريخ الفنانين .. وإحنا أدرى بتراثنا

"أحلى أنتوس".. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها إيناس

ترشيحاتنا

ماتوا حاضنين بعض .. مصرع أب وصغيرته في حريق شقة بمنشأة القناطر

القومي للتغذية يكشف إرشادات للحصول على طعام آمن

باسم سمرة: نفسي أقدم شخصية إسماعيل يس فى عمل فني

سنن صلاة الجمعة.. مركز الأزهر يشرح الأدلة عليها

الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية|تفاصيل

الكمية المسموح بها من ملح الطعام حسب توصيات منظمة الصحة العالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

رئيس لجنة سلامة الغذاء تفجر مفاجأة عن طهي الطعام في الأواني الألومنيوم

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-