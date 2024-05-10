صابر الرباعي يكشف حقيقة دخوله مجال التمثيل وتقديم مسلسل 30 حلقة

كشف المطرب صابر الرباعي حقيقة دخوله مجال التمثيل، وتقديم اول مسلسل مكون من 30 حلقة.



وقال صابر الرباعي فى تصريحات لـ صدي البلد أنه بدأ خلال الفترة الأخيرة بالفعل فى التفكير لخوض التجربة في التمثيل ولكن لم يستقر حتى الآن عن عمل بعينه.





وعن حقيقة تقديمه مسلسل مكون من 30 حلقة أضاف صابر الرباعي أن هذا الكلام غير صحيح وأنه لو خاض تجربة التمثيل سوف تكون سينمائية لأن المسلسل يحتاج إلى مجهود مضاعف وعدد ساعات تصوير أكثر ولكنه حتى الآن لم يستقر على أى أعمال سواء فى السينما أو التلفزيون.

طرح مساء أمس المطرب صابر الرباعي أحدث أغانيه بعنوان “الباشا” والتى تعتبر أولى أغاني صابر الرباعي فى موسم الصيف الحالى.

ومن المفترض ان تكون هذه الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد والذى يستعد لطرحه خلال موسم الصيف ويخوض به تجربة الإنتاج لأول مرة.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد أبو نعمه والالحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

الفنان صابر الرباعي عن " الباشا "

وقال الفنان صابر الرباعي عن " الباشا ":-هي أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة، وفي هذه الأغنية قمت بتغير مود الأغاني التي اقدمها، كذلك عدلت بعض المفردات من كلمات الاغنية حتي تتناسب مع الشارع المصري واثق ان الاغنية ستنال اعجاب الكثيرين.