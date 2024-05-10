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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هل يقدم صابر الرباعي أغنية مهرجانات فى الصيف؟ الفنان يجيب

صابر الرباعي
صابر الرباعي

تحدث الفنان صابر الرباعي عن خطة الفنية القادمة بتقديمه مجموعة من الحفلات خلال موسم الصيف القادم.

وعن حقيقة تقديمه أغنية مهرجانات بعد نجاح هذا النوع من الأغاني خلال الفترة الأخيرة أكد صابر الرباعي فى تصريح خاص لصدى البلد أنه لا يفكر فى تقديم هذه النوعية من الأغاني.

وتابع الرباعي أنه يحترم كل ألوان المزيكا وكل لون له جمهوره الخاص به لكنه بعيد تماما عن هذه النوعية من الأغاني وعندما فكر فى تقديم أغنية شعبي طرح أغنيته الأخيرة “الباشا”

 

وأضاف الرباعي أن أغنيته الجديد “الباشا” قريبة جدا للجمهور المصري بسبب مصطلحاتها ومفرداتها الشعبية فى التعبير عن الحب متمنيا أن تنال اعجاب الجمهور.

 طرح مساء أمس المطرب صابر الرباعي أحدث أغانيه بعنوان “الباشا” والتى تعتبر أولى أغاني صابر الرباعي فى موسم الصيف الحالى. 

 

ومن المفترض ان تكون هذه الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد والذى يستعد لطرحه خلال موسم الصيف ويخوض به تجربة الإنتاج لأول مرة.

 

الأغنية من كلمات  الشاعر محمد أبو نعمه والالحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

الفنان صابر الرباعي عن " الباشا "

وقال الفنان صابر الرباعي عن " الباشا ":-هي أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة، وفي هذه الأغنية قمت بتغير مود الأغاني التي اقدمها، كذلك عدلت بعض المفردات من كلمات الاغنية حتي تتناسب مع الشارع المصري واثق ان الاغنية ستنال اعجاب الكثيرين.

 

الفنان صابر الرباعي صابر الرباعي موسم الصيف القادم

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