تامر كروان يقدم الموسيقي التصويرية لمسلسل 220 يوم لكريم فهمي

أعرب المؤلف الموسيقي تامر كروان عن سعادته بتقديم الموسيقي التصويرية لمسلسل “إلا الطلاق” بطولة الفنان إياد نصار.



وقال تامر فى تصريح لصدى البلد أنه بدأ التحضير للموسيقي التصويرية الخاص بالمسلسل من٫ عدة أشهر وقبل بداية تصويره من الأساس حيث قرأ السيناريو كاملا ووضع موسيقي تتماشى مع الأحداث الدرامية الخاصة به.



وعن أعماله القادمة أكد تامر أنه يعمل حاليا على وضع الموسيقي التصويرية لمسلسل 220 يوم للفنان كريم فهمي، حيث يبدأ فريق عمل المسلسل تصويره خلال أيام قليلة من الآن.





تامر كروان

وفاز المؤلف الموسيقي تامر كروان بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن مسلسل "رسالة الإمام"،

وعبر كروان عن سعادته بهذة الجائزة قائلا: اتبسطت جدا أني أخذت الجائرة عن مسلسل رسالة الإمام"، لافتا إلى أن العمل به وجهة نظر محددة وهي معاصرة التاريخ.

وأضاف خلال حلوله ضيفا على الإعلامي رامي رضوان: "فكرة عمل التاريخ بشكل معاصر تحققت في مسلسل رسالة الإمام وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد، وهذا يعتبر فخر ونجاح لكل العاملين في المسلسل".

وأشار إلى أن الموسيقى التصويرية كانت تحدي كبير خصوصا علاقة المصريين بالشافعي، وعلاقة الإمام بهم.