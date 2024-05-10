إلهام شاهين رئيسا شرفيا لمهرجان إيزيس لمسرح المرأه

حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور المؤتمر الصحفي لمهرجان إيزيس لمسرح المرأه، والذى يتم افتتاحه يوم 16 من شهر مايو الجاري.



ونشرت إلهام شاهين صور لها من المؤتمر الصحفي على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلة: المؤتمر الصحفي لمهرجان إيزيس لمسرح المرأه .. بالمجلس الأعلى للثقافة .. إفتتاح المهرجان 16 مايو بالأوبرا .. و أتشرف جدا أن أكون الرئيسه الشرفيه لهذه الدورة.



وأضافت: هذا المهرجان دولى و يشارك فيه عدد من الفرق الأوروبيه و العربيه .. و يهتم المهرجان بالأعمال التى تهتم بقضايا المرأة أو أن يكون صناعها نساء .. أعتز بكونى درست المسرح بأكاديمية الفنون المصرية .. و أتمنى التوفيق لكل المشاركين .. و أدعو الجمهور لحضور المسرحيات ..و المشاركه فى الندوات النقاشية .. لنرتقي بالفكر و الثقافة.

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

احتفلت الفنانة إلهام شاهين مساء أمس الأربعاء بعيد ميلاد شقيقتها إيناس.

ونشرت إلهام مجموعة من صور عيد الميلاد علي صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها، قائلة "كل سنة وانتي اختي الجميلة الطيبة يا أحلي أنتوس ربنا يسعد قلبك ويعطيكي الصحة ويخلينا كلنا لبعض عيد ميلاد سعيد حبيبتي وسنة حلوة عليكي فيها طل الخير اللي بتتمنيه يارب".