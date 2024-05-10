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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرشادات هامة من الصحة الكويتية للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج

ارشيفي
ارشيفي

وجهت وزارة الصحة الكويتية عددا من الإرشادات العامة للحجاج الذين ينوون أداء فريضة الحج هذا العام.

ودعت الوزارة في بيان لها الي ضرورة أن يكون المتقدم للحج مطعما بلقاح السحايا (ACW135Y).

كما نصحت الحجاج بتلقي اللقاحات الموسمية مثل لقاح الانفلونزا ولقاح المكورات الرئوية ولقاح كوفيد-19 (جميع اللقاحات المستخدمة داخل الكويت ضمن قائمة اللقاحات المعتمدة لدى وزارة الصحة السعودية).

وطالبت الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية السعودية خلال أداء المناسك.

وحثت الوزارة على ضرورة الحرص على استكمال تطعيمات الحج في أحد عيادات الصحة الوقائية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك قبل 10 أيام على الأقل من موعد السفر:
طعم السحايا (إلزامي) وطعم الأنفلونزا الموسمية وطعم كوفيد-19 و طعم المكورات الرئوية.

وأشارت الي ان تطعيمات الحج متوافرة في 41 موقعا للصحة الوقائية، في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في جميع محافظات البلاد.

كما شددت على ضرورة الاحتفاظ بجميع شهادات التطعيم أثناء السفر.

وختمت الوزارة بيانها “إذا كنت تعاني من أحد الأمراض المزمنة «مثل داء السكري أو القلب أو غيرها..، استشر طبيبك المعالج قبل السفر، للتأكد من استقرار حالتك الصحية، ويجب إحضار كمية كافية من الأدوية والعلاجات اللازمة، وأن تخزن بالطريقة الصحيحة” .

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