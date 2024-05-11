شاهد| النقل تكشف عن أول فيديو للقطار الكهربائي السريع أثناء سيره على القضبان

نشرت وزارة النقل لأول مرة تصويرا لأول قطار كهربائي سريع خاص بشبكة القطار الكهربائي السريع المصرية خلال اختبارات التجارب على السكة بألمانيا، بعد انتهاء تصنيعه في مصانع شركة سيمنز العالمية.

وتربط شبكة القطار السريع بأكمله المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذلك مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، وبين المناطق السياحية والثقافية والدينية ببعضها البعض.

كما يساهم المشروع في جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، حيث سيحقق الربط بين مناطق الإنتاج (الصناعي/ الزراعي/ التعديني/ الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة.

وبحسب معلومات نشرتها الهيئة القومية للأنفاق، فإن الخط الأول (السخنة - مطروح) يمتد بطول حوالي 675 كيلو مترا و21 محطة (8 محطات للقطار الإقليمي – 13 محطة للقطار السريع)، وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاءً بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط.

وقالت الهيئة إن المشروع يشتمل على ورشة رئيسية و3 نقاط صيانة، وسيتم تسيير 15 قطارا سريعا و34 قطارا إقليميا و14 جرار بضائع، ويتكامل مع مشروع القطار الكهربائي الخفيف في محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثاني من شبكة القطار السريع في محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل في محطة 6 أكتوبر، ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان في محطة الجيزة.

وأضافت أن الخط الثاني (6 أكتوبر - أبو سمبل)، يمتد بطول 1100 كيلو متر غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، على أن يتم إنشاء المحطات في مناطق تقاطع محاور النيل، ويحقق تبادل الخدمة مع الخط الأول في محطة حدائق أكتوبر.

ويشمل الخط 36 محطة، 10 محطات للقطار السريع، و26 محطة للقطار الإقليمي، ويضم المشروع ورشة رئيسية ونقطتي صيانة، وسيتم تشغيل 20 قطارا سريعا، و48 قطارا إقليميا، و20 جرار بضائع.

أما الخط الثالث (قنا - سفاجا)، فيمتد مساره من المحطة التبادلية مع الخط الثاني (محطة قنا)، ثم يمتد شرقا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالى 225 كيلو مترا، ويشمل المشروع على 3 محطات، محطتين للقطار السريع، ومحطة للقطار الإقليمي.

ويضم المشروع نقطة صيانة، وسيتم تسيير 12 قطارا سريعا، و6 قطارات إقليمية، و12 جرار بضائع، وسيحقق الخط بعد انتهائه ربط ميناء سفاجا بشبكة القطار السريع، ما يخدم حركة نقل البضائع ويساعد في تنشيط التجارة الداخلية، بالإضافة إلى خدمة السياحة بجميع أنواعها، كما سيساهم في نقل حركة الركاب والبضائع من محافظات البحر الأحمر شرقا إلى باقي محافظات الوجه القبلي بطول وادي النيل شمالا وجنوبا.

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