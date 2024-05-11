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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تقرير إعلامي : انقسامات بالداخل الإسرائيلي وفي حكومة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك تيارين في الداخل الإسرائيلي، أولهما ينادي بضرورة التوسع البري والاقتحام العسكري ليس فقط على رفح الفلسطينية ولكن بتوسع الاحتلال في قطاع غزة وإعادة البناء الاستيطاني، لافتةً إلى أن إيتمار بن غفير هو صاحب هذه الفكرة، وبدى بعد ذلك أن نتنياهو تعرض للهجوم من الداخل الإسرائيلي بسبب سلوكه هذا الطريق.

وأضافت أبو شمسية، خلال رسالة على الهواء، أن التيار الإسرائيلي الثاني والذي يمثله بيني جانتس، يقول إنه يمكن الحديث عن تغيير سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية وأهداف هذه الحرب، كونه لم يستطيع في الضغط العسكري أن يولد انفراجات سياسية فيما يخص ملف المحتجزين، ومن هنا حدث الخلاف.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال مكونة من ائتلاف حكومي من أحزاب دينية متطرفة، حتى مع إنسحاب بن جفير وسموتيريش سيخسر بنيامين نتنياهو 13 مقعد، وكان قبل ذلك يحصل 53 مقعد والذي لن يمكنه من تولي منصب رئاسة وزراء الاحتلال، منوهةً إلى أن آخر استطلاعات الرأي التي تم عرضها على أحد القنوات العبرية تقول أن نتنياهو إذا خسر هذه الانتخابات، لن يتمكن من تبوء منصبه من جديد.

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