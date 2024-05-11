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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يلتقي وكيل وزارة الري الجديد

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الري

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم"المهندس كمال الجمل _وكيل وزارة الري الجديد"رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ،حيث هنأه المحافظ بتولى مسؤولية قطاع الري ببني سويف ، متمنياً له التوفيق في أداء مهام المنصب الجديد بالمحافظة.

 ناقش المحافظ خلال اللقاء مع وكيل الوزارة الجديد، عدداً من الملفات، تضمنت مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وأعمال الحماية من المخاطر والسيول وتأهيل المساقى وإنشاء وإحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية ورفع كفاءة المغذيات، وتنفيذ أنظمة الري الحديث وخطة العمل في مواجهة التعديات وغيرها من الموضوعات  الحيوية في القطاع.

 

 

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ومن جانبه أعرب"الجمل"عن تقديره للمحافظ"د.محمد هاني غنيم"للقائه مع بداية تولىه مسؤولية القطاع بالمحافظة،مشيراً إلى الاستمرار في تطبيق فلسفة وزارة الري، والتي يتم تنفيذها من خلال خطة عمل للارتقاء بمنظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والترشيد،لتوفير مقننات المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية بما يحقق زيادة في الإنتاج الزراعي للمحاصيل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الزراعة.

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