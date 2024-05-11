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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الثاني لصفوف النقل

صدى البلد

تابع  الدكتور  محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم، سير أعمال  امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل  للعام الحالي 2023/2024، التي بدأت الأربعاء الماضي وتستمر حتى 23 مايو الجاري.

وقد أدى اليوم ما يزيد عن 21 ألف طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي( نظامي وخدمات ومنازل ) الامتحان في مادتي التاريخ و الأحياء من خلال 92 مدرسة ، بالتزامن مع أداء أكثر من 165 ألف تلميذا وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الامتحان في اللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية.

كما أدى طلاب الصفين الأول و الثاني الاعدادي والبالغ عددهم 143 ألف طالبا وطالبة  الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية للصف الأول واللغة العربية  للصف الثاني، فيما واصل ما يزيد عن 53 ألف طالبا وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف أنواعه ( صناعي ، تجاري ، زراعي ) خلال 53 مدرسة على مستوى المحافظة

جاء ذلك خلال مناقشة، تقرير أعده  وكيل الوزارة  هاني عنتر، أشار خلاله إلى متابعته الامتحانات وتفقده عدد من اللجان بإدارة تعليم اهناسيا بحضور مدير الإدارة خالد عبد العظيم ، وشملت لجان مدرسة اهناسيا الثانوية بنين واهناسيا الثانوية بنات، للاطمئنان على دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15% ، بجانب متابعة أداء طلاب صفوف النقل للمرحلة الإعدادية بتفقد لجان مدرسة الشهيد يونس محمد الاعدادية المشتركة ، لتختتم الجولة بتفقد مدرسة اهناسيا الجديدة 2 الابتدائية.

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واطمأن وكيل التعليم على انتظام الطلاب داخل اللجان كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات ، وتفقد حجرة الكنترول موجهاً بضرورة الدقة في أعمال التصحيح وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة مع الدقة في مراجعة أوراق الإجابة قبل رصد الدرجات حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما وجه باستمرار توفير  التيسيرات اللازمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية والإدارات لتقديم الدعم الفني وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب،وعدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.
 

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