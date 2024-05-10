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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بني سويف تحصد المركز الأول بمسابقة الأمين المتميز على مستوى الجمهورية

الاخصائية الاجتماعية
الاخصائية الاجتماعية داليا محمود ببني سويف

قال هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إن الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أعلنت نتيجة مسابقة الأمين الأول المتميز لمجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والتي أسفرت عن فوز الأخصائية داليا محمود محمد بمدرسة الشهيد محمد شاكر الابتدائية بإدارة بني سويف التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية .

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وقدم وكيل الوزارة  التهنئة للاخصائية الفائزة وأسرة المدرسة متمنيا لهم التوفيق والنجاح ومواصلة التفوق والتميز. 


كما وجه الشكر والتقدير لقيادات التعليم وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية  بالمديرية وأسرة التربية الاجتماعية مطالبا بمزيد من التقدم والازدهار. 
 

عادل جابر بني سويف
عادل جابر بني سويف
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