للتأكد من مطابقتها للمواصفات.. سحب 20 عينة من 11 مصنع أسمدة في بني سويف

أعلنت الإدارة العامة للمكافحة “الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية" بمديرية الزراعة ببني سويف ، بصحبة لجنة من معهد بحوث الأراضي والمياه بالجيزة بالقيام بحملة والمرور على ١١ مصنعا ببنى سويف وتم سحب ٢٠ عينة اسمدة من كافة المصانع لمطابقتها للمواصفات قبل بيعها للمزارعين.



شارك في الحملة المهندس محمد أمين- مدير عام المكافحة ورئيس قسم الرقابة على المبيدات والأسمدة ببني سويف والمهندس عادل يونس- مكافحة المديرية ومن معهد بحوث الأراضي والمياه دكتور طارق هاشم والمهندس فتحى الطيار.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات وزير الزراعة ، وأ د رئيس معهد بحوث الأراضي والمياه والمهندسة، امينه محمود- مدير عام الرقابة بمعهد بحوث الاراضى والمياه والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف .