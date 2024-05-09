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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلام بني سويف تشارك فعاليات معرض الصناعات الشبابية الإبداعية في نسخته الثانية

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، شارك وفد من كلية الإعلام في فعاليات النسخة الثانية من معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية بمركز التعلم الشبابي والابتكار بالجزيرة والتابع لوزارة الشباب والرياضة والمنعقد على هامش فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، وذلك تحت إشراف  الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، و الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ، وذلك بمشاركة الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات وأقسام الإعلام من مصر ودول العالم.

 

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واشتمل المعرض على عرض الأعمال الإذاعية والتليفزيونية والروائية والسينمائية، وعرض المشروعات الصحفية والمطبوعات، وعرض مشروعات حملات العلاقات العامة والإعلان والدعاية والتسويق.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد  المشارك بالمعرض تكون من الدكتور أحمد عطيه المدرس بقسم الصحافة، والسيد أحمد وحيد المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون، ومجموعة من طلاب وطالبات الكلية، وبمشاركة خمس مشروعات تخرج.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبد العزيز السيد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس العلاقات العامة ة الشباب والرياضة المطبوعات جامعة بنى سويف طلاب وطالبات للقيادات الشبابية الإعلامية ن رئيس جامعة بني سويف منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

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