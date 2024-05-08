أوقاف بني سويف تعقد الدورة التأهيلية لـ 100 متقدم لمسابقة عمال المساجد

عقدت مديرية أوقاف بني سويف اليوم، الأربعاء، الدورة التأهيلية للمتقدم لمسابقة عمال المساجد، وعددهم 100 شخص.

وكلف الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ على دياب، مدير إدارة الأوقاف، ومحمد بيومي، مدير شئون العاملين، بمحاضرة وتدريب الحضور من المتقدمين للدورة.

وبحسب بيان مديرية الأوقاف، تعد الدورة هي الأولى من نوعها التي تعقد قبل اختبارات العمال، وتهدف إلى تدريب وتوعية المتقدمين لوظيفة عامل مسجد بما يجب عليه تجاه عمله.

وأكد المحاضرون، أن وظيفة عامل المسجد من أشرف وأهم الأعمال التي يتشرف بها الإنسان وهى خدمة بيوت الله تعالى في أرضه.

وقدم الحضور الشكر لوزارة الأوقاف على ما تقوم به من أجل خدمة بيوت الله عز وجل.

جاء ذلك في ضوء الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية وبتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور عبد الرحمن نصار، مدير المديرية، ومتابعة الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بالمديرية.