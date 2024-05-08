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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مستجدات مبادرة تخفيض أسعار اللحوم استعداداً لعيد الأضحى

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خطط القطاعات الخدمية والمرافق ،ضمن الاستعداد المبكر لعيد الأضحى المبارك ، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، من خلال تضافر كل الجهود والتعاون في تنفيذ خطة المحافظة في هذا الجانب.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، خاصة في فترة المواسم والأعياد التي تتسم بزيادة على الطلب، وما يصاحبها من إجازات للمواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد"اليوم" ، بحضور الدكتور عاصم سلامة  نائب المحافظ ، و بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، و المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء العربي "مقرر المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

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ناقش المحافظ تفاصيل وبنود تلك الخطط في قطاعات، التموين، الصحة ، الأوقاف، الزراعة، التضامن والثقافة والتعليم والشباب والرياضة والإسعاف والحماية المدنية ومشروعات النظافة والمرور وغيرها من المرافق الحيوية "كل في نطاقه".

ووجه باستمرار وتكثيف العمل بجميع القطاعات، مع تواجد المسئولين التنفيذيين، وتفعيل غرف العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، و التعامل مع كافة المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولا بأول.

كما تضمن الاجتماع مناقشة مستجدات وسير العمل في المبادرة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع كبار وممثلي الجزارين على مستوى المراكز والمدن السبع، لخفض سعر اللحوم البلدية"، وذلك في إطار تضافر الجهود  بين الجهاز التنفيذي والجزارين من أبناء المحافظة وبالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين ومباحث التموين والطب البيطري والوحدة الاقتصادية بالمحافظة لتخفيض سعر اللحوم من خلال وضع سقف لأسعارها في السوق.

وناقش المحافظ، تقرير أعدته وحدة التنمية الاقتصادية، تضمن الإشارة إلى انتظام سير العمل بالمبادرة ومتابعة تنفيذها على مستوى  المحافظة ، حيث يتم المرور بصفة مستمرة للتعريف بالمبادرة والعمل على اجتذاب مزيد من أصحاب محلات الجزارة  للانضمام للمبادرة ، بجانب الزيارات الميدانية" التي يشرف عليها  السكرتير العام المساعد بتكليف من المحافظ" وتشمل متابعة تفعيل المبادرة وعقد لقاءات مع الجزارين وأصحاب المحلات لاستمرار المبادرة تيسيرا على المواطنين في توفير احتياجاتهم من اللحوم، خاصة في المواسم والأعياد التي يزداد فيها الطلب على البروتين الحيواني بأنواعه.

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