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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي بني سويف يوافق على تعديلات تنظيمية للشوارع بالمخطط التفصيلي للقرى

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،عدداً من  الموضوعات وطلبات من المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات ، وإلغاء شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض قرى :بني سويف ، الفشن واهناسيا، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

 
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي بدأ بالسلام الوطني،بحضور:الدكتور عاصم سلامة  نائب المحافظ ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان"مقرر الاجتماع"المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،ورؤساء المدن ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية

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حيث وافق المجلس على طلب مقدم من أحد المواطنين لإدارة التخطيط العمراني"متضمناً"التماس بالموافقة على اعتماد شارع ذو نهاية مغلقة بعرض 6 متر ، بقطعة أرض يملكها ضمن المخطط التفصيلي المُعتمد لقرية طلا / الفشن ، بجانب الموافقة على طلب لأحد أهالي قرية شريف باشا /بني سويف، بشأن إلغاء قرار بإدراج قطعة أرض بمنقريش مساحتها 368متراً  كمقترح وحدة صحية

كما وافق المجلس على طلب تقدم به أحد المواطنين بقرية بني عفان ، بشأن اعتماد شارع عرضه 4 أمتار "مطل على عقار ملك المواطن"،بجانب الموافقة على طلب بعض أهالي قرية قاي /اهناسيا ، بشأن تعديل عرض شارع مدرج بخريطة المخطط التفصيلي للقرية ليكون 6 أمتار بدلاً من 4 أمتار، فضلاً عن الموافقة على تحديد ضوابط شطرة الناصية "واجهات  المباني" المطلة على شارعين بمدن المحافظة

 

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