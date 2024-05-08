محافظ بني سويف يُكرّم المتميزات بمراكز معلومات التنمية المحلية بالواسطى وسمسطا

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من المتميزات بمراكز معلومات التنمية المحلية ووحدات الرصد الميداني، وسلمهن شهادات تقدير لتميزهن في العمل بمنظومة ووحدات الرصد والمتابعة الميدانية بقرى مركزى الواسطى وسمسطا.

وضمت قائمة المكرمات ( هيام مبروك حامد، قائم بعمل مدير مركز معلومات التنمية المحلية بقرية إطواب، ونجلاء محمد عبد العزيز، مدير مركز المعلومات وراصد ميداني بوحدة "أنفسط" مركز الواسطى، و إيمان ممدوح كمال، مدير مركز المعلومات وراصد ميداني بوحدة "الشنطور" مركز سمسطا.



جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، و بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، وسحر صابر مدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد الميداني بديوان عام المحافظة، ولمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة" مقرر المجلس"، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

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