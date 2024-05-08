عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يُكرّم المتميزات بمراكز معلومات التنمية المحلية بالواسطى وسمسطا

صدى البلد

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من  المتميزات بمراكز معلومات التنمية المحلية ووحدات الرصد الميداني، وسلمهن شهادات تقدير لتميزهن في العمل بمنظومة ووحدات الرصد والمتابعة الميدانية بقرى مركزى الواسطى وسمسطا.

وضمت قائمة المكرمات ( هيام مبروك حامد، قائم بعمل مدير مركز معلومات التنمية المحلية بقرية إطواب، ونجلاء محمد عبد العزيز، مدير مركز المعلومات وراصد ميداني بوحدة "أنفسط" مركز الواسطى، و إيمان ممدوح كمال، مدير مركز المعلومات وراصد ميداني بوحدة "الشنطور" مركز سمسطا. 

فريق إرشادي ريفي للتوعية بزراعة المحاصيل الطبية والعطرية في بني سويف

كورسات برمجة.. مواعيد حجز الدورات التدريبية للحاسب الآلى واللغات بديوان بني سويف


جاء ذلك  في مستهل  اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، و بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد أركان حرب محمد سمير  المستشار العسكري للمحافظة، وسحر صابر مدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد الميداني بديوان عام المحافظة، ولمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة" مقرر المجلس"، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

thumbnail (7)
thumbnail (7)
thumbnail (8)
thumbnail (8)
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة غنيم محافظ بنى سويف مجلس التنفيذى محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكلاء الوزارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

بيان عاجل من الإمارات بشأن سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

موضوعات متعلقة

جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية لاعتماد كلية طب الأسنان

ترشيحاتنا

ضربة جديد لـ كييف.. روسيا تسيطر على بلدتين بخاركيف الأوكرانية

مقـ.ــتل جندي من جيش الاحتلال في هجوم حزب الله على موقع المالكية

نتنياهو : العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

آخر فرصة لإعادة ابنائكم.. رسالة تحذيرية من حماس لأهالي الأسري الإسرائيليين

حرب باردة إلكترونية.. بولندا تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية لها صلة بـ روسيا

أفراح واستقبالات في إيبارشية أسيوط بمشاركة قياداتها.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها | شاهد

بالمايوه.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-