تهديدات جديدة بوجود قنابل بمدارس في إيطاليا.. وميلوني تلتقي المعارضة

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم، أنها ستطبق بروتوكولاً تشغيلياً للتعامل مع التحذيرات الأمنية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن تهديدات، يقضي بعدم إخلاء المباني بشكل عام ما لم تتوافر أدلة ملموسة على وجود خطر، تتجاوز مجرد تلقي رسالة بريد إلكتروني تهديدية.

وأوضحت الحكومة الإيطالية، في بيان صادر اليوم، أن البروتوكول، الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل، يُطبق على جميع الإدارات، مشيرة إلى أن المحافظ يحتفظ بحق إصدار أوامر بإخلاء المباني حال توافر أدلة محددة وملموسة تشير إلى وجود خطر حقيقي.

وفي هذا السياق، اجتمعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع قادة المعارضة بمقر الحكومة، اليوم، لتقييم التهديدات الإلكترونية وبحث سبل التعامل مع حوادث مماثلة، وذلك في أعقاب بلاغات كاذبة عن وجود قنابل في مدارس بمختلف أنحاء إيطاليا.

ودعت ميلوني، خلال الاجتماع، جميع القوى السياسية إلى توحيد الصف، مؤكدة أنه سيتم تقديم إحاطة عاجلة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن.

من جانبها، قالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي الإيطالي، إن المعارضة مستعدة للتعاون مع الحكومة في مواجهة مثل هذه التهديدات التي تسعى إلى إثارة الذعر وعدم الاستقرار، لكنها لن تمنح الحكومة تفويضاً مطلقاً في قراراتها، داعية إلى تخصيص مزيد من الأموال لتعزيز الأمن السيبراني.

بدوره، قال جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورئيس حركة النجوم الخمس، إنه يجب تحقيق أقصى قدر من التعاون، دون تمييز بين الأغلبية والمعارضة.

وفي سياق متصل، تلقت العديد من المدارس في إيطاليا رسائل بريد إلكتروني جديدة تتضمن تهديدات بوجود قنابل، وموقعة باسم مستعار هو «ميخائيل أندروبوف»، فيما تجرى عمليات تفتيش للتحقق من صحتها، ولم تسفر حتى الآن عن أي نتائج.

وكانت السلطات الإيطالية أخلت مئات المدارس أمس، عقب تلقي بلاغات بوجود قنابل، وذلك ضمن سلسلة من التهديدات والهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية في أنحاء مختلفة من أوروبا.

وأدت هذه التهديدات إلى إعلان حالة التأهب القصوى في العاصمة روما وعدد من المدن الإيطالية، حيث جرى إجلاء الطلاب ونقلهم إلى أماكن آمنة، لإتاحة الفرصة أمام فرق الأمن لإجراء عمليات التفتيش اللازمة.

وتضمنت رسائل البريد الإلكتروني التي تلقتها المدارس تهديدات بتفجير قنابل، ووقعت بالاسم المستعار «ميخائيل أندروبوف»، وهو الاسم نفسه الذي استُخدم خلال الأيام الأخيرة في رسائل إلكترونية تهديدية مماثلة.