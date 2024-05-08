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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يناقش ترتيبات عقد قافلة طبية لدعم ذوي الهمم

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

في ضوء تكليفات  الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف،التقى السيد"بلال حبش" نائب المحافظ، مسؤولى مؤسستي المنتصرين واتصالات مصر، ضمن الإعداد لعقد قافلة لتحسين الخدمات الطبية والرعاية الصحية لذوي الإعاقة،في إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية اللائقة لهذه الفئة الهامة.

وتم الاتفاق علي الترتيبات النهائية لعقد القافلة خلال الأيام القليلة المقبلة بمقر مدرسة التربية الفكرية بمدينة بني سويف  ، والتي تضمنت نوعية الدعم من الأجهزة التعويضية والتي تتضمن توزيع 40 سماعة و80 نظارة طبية و10 عصا وعكاكيز وعدد من الكراسي المتحركة ، وذلك بالشراكة  بين المؤسستين وبالتعاون والتنسيق مع مديريات التعليم والصحة والتضامن. 

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من جهته ثمن نائب المحافظ، الجهود القائمة على المبادرة التي تكتسب أهميتها ، بالتركيز على فئة هامة من فئات المجتمع والتي تتكامل مع مبادرات أخرى في مجال تمكين ذوي الهمم، مشيرا إلى أن ملف ذوي الإعاقة يأتي في مقدمة العمل التنفيذي بالمحافظة ومحور هام من الخطة التنموية للمحافظة.

 

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