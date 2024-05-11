مصرع سيدة تحت عجلات قطار في الفشن جنوب بني سويف

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها إثر تصادم قطار بها، اليوم السبت، أمام محطة قطار الفشن جنوب محافظة بني سويف،

وجرى انتشال جثتها ونقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى القشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وتم التوجه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة والتعرف على هوية المتوفاة

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء جثة مجهولة الهوية لسيدة تبلغ من العمر نحو 40 عامًا وايداعها داخل ثلاجة الموتى بمستشفى الفشن المركزي لحين التعرف عليها والتصريح بدفن الجثة .



تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها