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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتاة تتخلص من حياتها داخل منزلها في إحدى قري بني سويف

صدى البلد

أقدمت فتاة  تبلغ من العمر 15 عاما على التخلص من حياتها، اليوم الجمعة ، شنقًا داخل منزلها بعزبة البلهاسي  التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف  

 حيث تم العثور علي  طالبة تبلغ من العمر 15 عاما من حياتها شنقا، وعثر عليها مشنوقة داخل غرفتها في منزلها بقرية البلهاسي التابعة لمركز سمسطا غرب بني سويف  وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سمسطا المركزي  تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد إبلاغ الأهالي بالعثور على  جثة فتاة داخل منزلها، بعدما أقدمت على الانتحار شنقًا داخل  غرفتها في منزلها بقرية البلهاسي التابعة لمركز سمسطا غرب بني سويف و  انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة لموقع البلاغ وتبين أن المتوفاة  تدعى  مريم  . ع . أ  طالبة بالصف الأول الثانوى وتبلغ من العمر 15 عاما.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وجار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي   تحت تصرف جهات التحقيق.
 

 

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